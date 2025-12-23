¸µÅðÎÝ²¦¤ÎÉ¡¤Î²¼¤¬¡Ä!?¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸¶¤«¤ì¤óàµå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÀÖÀ±¤µ¤ó¤Î´é¤è¾Ð¡×¡Ö¤Ë¤ä¤±¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÎÀ¼
¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÎÀÖÀ±¤ÎÎÙ¤Ç¡Ä¿ÈÄ¹º¹¤¬¡Ä
¡¡¸µNMB48¤Î¸¶¤«¤ì¤ó¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¸µÅðÎÝ²¦¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î #ÀÖÀ±·û¹ ¤µ¤ó¤È¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸µºå¿À¤ÎÀÖÀ±·û¹¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö2025¥ß¥¹¡¦¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÆüËÜÂç²ñ¡×¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¸¶¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÎÀÖÀ±¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬È´·²¤ËÎÉ¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¸¶¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤ä¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ä¤ó¡×¡ÖÀÖÀ±¤µ¤ó¤Î´é¤è(¾Ð)¡×¡ÖÀÖÀ±¤Ë¤ä¤±¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÉ¡¤Î²¼¿¤Ó¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀÖÀ±¤µ¤ó¤ò¤¤¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£