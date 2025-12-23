¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ä·¯¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡Á¡×àµå³¦¶þ»Ø¤ÎÃËÁ°á¤È¥É¥¥É¥ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×
Æ±¶¿½Ð¿È¡¢Æ±³ØÇ¯¤È¡Ä³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò(65)¤¬²û¤«¤·¤¤ºÆ³«¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÎÃËÀ¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇîÂ¿¹Á¤ËÅþÃå¸å¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿¹ÏÆ¹À»Ê¤µ¤ó¤È¤ª¿©»ö¤Ë¡Ä¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÈÆ±¸©¿Í¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÆ±¤¤Ç¯¡Á¤¤¤ï¤ÐÆ±µéÀ¸Åª¤Ê¡Á20Âå¤Î¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤Î¤ªÍ§Ã£¡¡¤À¤«¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿¹ÏÆ¤¯¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡Á¡Ä¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÇÆ±¶¿¤Î¿¹ÏÆ¹À»Ê¤µ¤ó(65)¤È¤ÎºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡ÄÁ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀµ¤ËÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤æ¤¦¤³¤µ¤ó¡¢Èþ¿Í¤À¤Ê¤¢¡¼¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥óÊÝ¼¾ÎÏ¤À¤Í¡¡¤´Ë«Èþ´¶¤Ï°¦¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ〰¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£