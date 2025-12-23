­àM-1¿ä¤·T­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ(£Ø@Kuranoo_Narumi_¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±¤ÇM-1¸«½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

¡¡AKB48¤Ç4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÁÒÌîÈøÀ®Èþ(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬­àM-1¿ä¤·­áT¥·¥ã¥Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±¤ÇM-1¸«½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È£Ø¤Ç21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Î´¶ÁÛ¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£

¡¡£Í-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ÎÀîËÌÌÐÀ¡¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥ÈÂçÄáÈîËþ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î´é¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¹¤®¤£¡Á¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤óÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤¡¤¢¤¢¤¢¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¡ª¡©¡×¡Ö²È¤Ç¤â¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¥ò¥¿³è¤¹¤®¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ó¡©¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Á¤ã¤óÌÌÇò¤¤T¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤«²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤´¿ÆÂ²¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£