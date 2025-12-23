25歳でもう“中堅”？ クリスマスイブ生まれの安田祐香が見る若手の勢い「今の子は…」
女子プロゴルファー・安田祐香が22日、新宿のアルペントーキョーで開催された、契約するオークリーのイベントに参加した。会場ではトークショーやアプローチビンゴが行われ、ファンとの交流を楽しんだ。
【写真】安田祐香さんがドレスアップしました
昨年の同イベントでは、黒のポロシャツにカーキのロングパンツを合わせたシックな装いで登場したが、この日は白とネイビーを基調としたスカートスタイルを披露した。さりげなくあしらわれたヒョウ柄がワンポイント。自身で選んだというコーディネートは、爽やかな雰囲気を演出した。クリスマスイブの12月24日が誕生日の安田に、サプライズが用意された。ゴルフ場をモチーフにしたバースデーケーキが登場すると、会場からは一足早い祝福の声が飛び交った。アプローチビンゴは、番号の的に『プロに聞いてみたい質問』が書かれ、それに安田が答えていく形式。『好きな男性のタイプは？』という踏み込んだ質問が出ると、ファンも思わず聞き耳を立てた。その答えは「背が高くて、優しい人がタイプ」。司会者との軽快な掛け合いもあり、会場は笑顔に包まれた。今季は4月「富士フイルム・スタジオアリス」でツアー2勝目を挙げた。河本結、中村心とのプレーオフを制しての優勝だった。昨年の「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」での初優勝は、悪天候により27ホールに短縮された競技を制してのもの。正規のホール数に加え、プレーオフまで戦い抜いて手にした勝利に、「戦いきって優勝できたことは自信になりました。次は4日間でも勝ちたい」と語った。2勝目を挙げた一方で、後半戦は「股関節を痛めてしまった」影響もあり、思うように成績を伸ばせなかったことが心残り。「ケガなく戦いたい」と来季を見据える。シーズンは終了したが、12月は仕事も入り、忙しい日々を過ごしている。トレーニングは続けているものの、ゴルフに本格的に取り組むのは年末あたりから。「全体的なレベルアップに向けて、いろいろななライから対応できるようにしたい」と、オフシーズンのテーマも明かした。まもなく25歳になる。年齢的にはまだまだ若いが、ツアーのフィールドを見渡せば、「中堅」の域と自覚している。「今の子は体格も大きい。アマチュアの頃からいろんなトレーニングをして、コーチもつけている」。勢いある若手が次々と台頭するツアーの新陳代謝も感じつつ、「前半戦で優勝し、もっと勢いをつけて戦えるようにしたい」と、さらなる飛躍を誓った。（文・齊藤啓介）
