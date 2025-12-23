渋野日向子がアルプスの雄大な景観を満喫 しかし最後に恋しいと思ったものとは？
渋野日向子のマネジャーが公式インスタグラムを更新。「旅のひとコマ」と記すと、海外をツアーで転戦する合間に訪れたアルプスで撮影した写真を投稿した。
【写真】渋野日向子の「旅の相棒」は“あの人”からのプレゼント
投稿では半袖Tシャツでアルプスの山々が連なる雄大な景色を背景にした写真や、街歩きを楽しむ写真から、長袖のジャケットでモンブランを一望できる展望台に立つ姿や、ロープウェイ車内の先頭に立ち景色を楽しむ後ろ姿まで、12枚を一挙に公開した。そんな渋野の首に下がっていたのは「#りおちゃんにもらったカメラが旅の相棒」。どうやら竹田麗央モデルも限定生産されたピンクのチェキのようだ。そして「#もちろん朔も連れてったよ」と言う通り、列車の座席で寛ぐ渋野の前には愛犬のぬいぐるみも置かれて一緒に旅を楽しんでいた。続けて「#リュックの背負い方かわいめ」「#酸素足りなめ」とも記したが、「結果」「やっぱり炊き立て（ご飯の絵文字）が恋しかった渋野さん」と最後は日本人らしさを感じさせる感想で投稿を締めくくった。それでも「たまーーーには旅もいいね」と楽しかった時間を振り返っていた。投稿を見たファンからは「いい笑顔です！！」「オフタイムの日向子ちゃんのリラックスした表情が見られて嬉しい」「シブコには、笑顔が良く似合うのだ！」「自然に癒されてください」「こんな軽装でこんな綺麗な景色見れるんですね」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
