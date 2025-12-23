女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのインスタグラムを更新。結婚を発表した。2人の出会いは波瑠と高杉が共演した2023年4月期のフジテレビ「わたしのお嫁くん」だった。結婚の発表を受けて、2人のインスタグラムには多くの著名人から祝福の声が寄せられた。

波瑠のインスタには、タレントのアンミカが「ご結婚おめでとう御座います ドラマでその透明感に魅了されました。爽やかなお二人の門出を心から祝して」とメッセージを寄せた。

女優の中田クルミは「きゃーー！おめでとうございます」と祝福。タレントの紗綾も「波瑠ちゃん おめでとうー 末永くお幸せに」と記した。

また「Perfume」のかしゆか、俳優の妻夫木聡、満島真之介、女優の榊原郁恵、入来茉里、モデルの稲垣貴子、タレントの山崎怜奈、薬丸玲美、陸上女子やり投げパリ五輪金メダリストの北口榛花、プロゴルファーの渋野日向子、TBSの吉村恵里子アナウンサー、佐々木舞音アナウンサー、騎手の今村聖奈らは「いいね！」をつけて祝福した。

高杉のインスタグラムでは俳優の吉沢悠が「ご結婚おめでとうございます 素敵なご夫婦ですね！嬉しいご報告をありがとう 末長くお幸せに」との言葉を寄せた。

また今秋話題となったドラマ「ロイヤルファミリー」で共演した妻夫木聡は「いいね！」を付け、俳優の柄本時生、中川大志、葉山奨之、泉澤祐希、女優の北原里英、スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さんらも「いいね！」で喜んだ。