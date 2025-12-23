¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö¤Þ¤À¤É¤³¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×ÂçÊª·Ý¿Í¤«¤é¤´½Ëµ·¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖÈ¯À¸¡Ö¤¿¤Ö¤ó´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¤¿¤«¤Î¤ê¡Ê41¡Ë¤È¼þÊ¿º²¡Ê42¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£ÂçÊª·Ý¿Í¤«¤é¤Î¡È¤´½Ëµ·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE¡¡SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿2¿Í¡£¤¿¤«¤Î¤ê¤Ï¡¢Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡Ö¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦1¸Ä°ã¤¦ÉñÂæ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤â¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÄáÉÓ»Õ¾¢¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ2²ó¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤«¤Î¤ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤òÌÛ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¤É¤³¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¿¤«¤Î¤ê¤Î¤Û¤¦¤Ï3Ëü¡¢3Ëü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤Û¤¦¤Ï1¸Ä¤À¤±2Ëü¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈË½Ïª¡É¡£¤¿¤«¤Î¤ê¤¬¡Ö¸À¤¦¤Ê¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÈÖÁÈMC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ï¡Ö¥³¥ìÄáÉÓ»Õ¾¢¤¬¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¥×¥é¥¹¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ê±óÎ¸¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¶²½Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤«¤Î¤ê¤¬¡Ö¿·»¥¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¼þÊ¿º²¤Ï¡Ö¼ê¤â¥«¥¹¥«¥¹¤ä¤«¤é¡×¤ÈÀ¹Âç¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£