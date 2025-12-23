ËüÇî¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¸ø¼°¥¹¥È¥¢º£¸å¤Ï¡Ä¡©¡¡Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡Ä¡Öµ¬ÌÏ¤òÂçÉý¤Ë½Ì¾®¡×¤È
¡¡Âçºå¤ÎÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡×¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö5³¬¡ã2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡ä¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢µ¬ÌÏ¤òÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ±Ä¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Çä¾ìÌÌÀÑ¤Ï½¾Íè¤ÎÌó1¡¿5ÄøÅÙ¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¸ÂÄêÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¡£ºÇ½ªÆü¤Î1·î18Æü¤Ï¸á¸å6»þ¤ËÊÄ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î31Æü¡ÁÍèÇ¯1·î4Æü¤ÏÊÄ¾ì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢22Æü¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö5³¬¡ã2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡ä¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Âæ»æ¤Ê¤É¤ÎÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö³«Å¹¸å¤Ï¡¢º®»¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤·¡¢Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Æþ¾ì¤ª¤è¤Ó¤ª²ñ·×¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
