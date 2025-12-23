お笑いタレントのカンニング竹山（54）が22日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。茨城県つくば市が、26年4月1日から下水道使用料を改定することにコメントした。

550円だった基本使用料は、3倍以上の1870円に。改定理由について、つくば市は「下水道使用料は、2006年に改定して以来約20年間据え置いてまいりましたが、施設の老朽化や物価上昇に伴う運営コストの増加、企業債残高増加による将来世代の負担増加等の様々な課題への対応に必要な財源を確保するため、2026年4月1日から下水道使用料を改定することになりました」と説明している。

竹山は「つくばだけじゃなくて、水道の問題は日本中の問題。我々がいる東京なんか大問題。それを分からないようにごまかしていらっしゃるけど、誰かさんが。日本中考えていかないといけない。我々は水道料金払ってるけど、タダみたいな感じで使ってたけど、この時代にそうはいかない」と言及。

「つくばよりもっと田舎の町ってある。そこなんか、もっとまずいことになってる。つくば以外の他の所も考えていかないと、もっとボロボロになるし。人口によってはもっと高くなる」と述べた。