もうすぐクリスマス！全国のバラエティショップやオンラインストアで“サンタ型キットカット” 「キットカット ホリデイサンタ」が発売中です。

ネスレ日本が 2022 年以降、クリスマスシーズンに販売している“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」は、従来の「キットカット」製品とは形状が異なるユニークな見た目や華やかなパッケージが、家族や友人とのシェアやカジュアルギフトシーンにぴったりと大人気に。

今年は、“サクッ”と簡単ホリデイ気分をテーマに、プレゼント交換やパーティーシーンなど様々なクリスマスシーンに対応する商品を展開。お家はもちろん、職場でも楽しめる「キットカット ホリデイサンタ」の活用アイデアをご紹介します！

◆のせるだけで、いつものスイーツが“ホリデイモード”に

コンビニでも買えるシュークリームやドーナツなど、いつものスイーツにサンタ型キットカットをそえれば、立派なクリスマス仕様に。

◆ドリンクにそえて「おつかれさま」のプチギフト

コーヒーなどのドリンクにそえるだけで、あたたかいプチギフトに。職場でも渡しやすくピッタリ。

◆飾っても、置いても可愛い“オーナメント缶”

食べてからも可愛いハート型のオーナメント缶。ツリーに飾っても可愛いですね。

「キットカット ホリデイサンタ」は、自分用やバラまきシーンにぴったりな“小袋”タイプと、家族や友人、職場の同僚にシェアするシーンに人気の“大袋”タイプといった毎年の定番ラインアップに加えて、プレゼント交換シーンにおすすめの“ツリーボックス”タイプ、クリスマ

スツリーの飾り付けオーナメントにも活用できる“ハート オーナメント缶”タイプが新たに登場。

35個入り“パーティーボックス”タイプも加わり、各製品の個包装正面には“Xmas!”、“Thx!”、“For U”など 6 種類のメッセージがデザインされています。また、裏面には、手書きメッセージ欄もあり、ちょっとした気持ちをカジュアルに伝えることができます。バタバタと忙しいこの時期、「キットカット ホリデイサンタ」の手を借りて、サクッと可愛くクリスマスを楽しみましょう。

オンライン販売 | Amazon

https://www.amazon.co.jp/stores/page/026040A3-9252-4D83-B33F-89B570F66911 [リンク]