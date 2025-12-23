いつものスイーツやドリンクにのせるだけ！「キットカット ホリデイサンタ」で手軽に可愛くクリスマスを楽しもう
もうすぐクリスマス！全国のバラエティショップやオンラインストアで“サンタ型キットカット” 「キットカット ホリデイサンタ」が発売中です。
ネスレ日本が 2022 年以降、クリスマスシーズンに販売している“サンタ型キットカット”「キットカット ホリデイサンタ」は、従来の「キットカット」製品とは形状が異なるユニークな見た目や華やかなパッケージが、家族や友人とのシェアやカジュアルギフトシーンにぴったりと大人気に。
今年は、“サクッ”と簡単ホリデイ気分をテーマに、プレゼント交換やパーティーシーンなど様々なクリスマスシーンに対応する商品を展開。お家はもちろん、職場でも楽しめる「キットカット ホリデイサンタ」の活用アイデアをご紹介します！
◆のせるだけで、いつものスイーツが“ホリデイモード”に
コンビニでも買えるシュークリームやドーナツなど、いつものスイーツにサンタ型キットカットをそえれば、立派なクリスマス仕様に。
◆ドリンクにそえて「おつかれさま」のプチギフト
コーヒーなどのドリンクにそえるだけで、あたたかいプチギフトに。職場でも渡しやすくピッタリ。
◆飾っても、置いても可愛い“オーナメント缶”
食べてからも可愛いハート型のオーナメント缶。ツリーに飾っても可愛いですね。
「キットカット ホリデイサンタ」は、自分用やバラまきシーンにぴったりな“小袋”タイプと、家族や友人、職場の同僚にシェアするシーンに人気の“大袋”タイプといった毎年の定番ラインアップに加えて、プレゼント交換シーンにおすすめの“ツリーボックス”タイプ、クリスマ
スツリーの飾り付けオーナメントにも活用できる“ハート オーナメント缶”タイプが新たに登場。
35個入り“パーティーボックス”タイプも加わり、各製品の個包装正面には“Xmas!”、“Thx!”、“For U”など 6 種類のメッセージがデザインされています。また、裏面には、手書きメッセージ欄もあり、ちょっとした気持ちをカジュアルに伝えることができます。バタバタと忙しいこの時期、「キットカット ホリデイサンタ」の手を借りて、サクッと可愛くクリスマスを楽しみましょう。
オンライン販売 | Amazon
https://www.amazon.co.jp/stores/page/026040A3-9252-4D83-B33F-89B570F66911 [リンク]