【クリスマスイブ】さらに寒く

関東地方は、あす２４日（水）のクリスマスイブは、きょう２３日（火）よりもさらに寒くなる見込みです。「雪」または「みぞれ」、「冷たい雨」が降る時雨（しぐれ）模様で、濡れた手がかじかむ寒さになりそうです。

２４日（水）の東京の予想最高気温は、きょうより４℃低い７℃の予想です。

雪と雨シミュレーション２４日（水）～２５日（木）

２４日（水）関東地方では、降り出しは雨ですが、朝の時間帯を中心に雪に変わるところがあるでしょう。２５日（木）は気温が上がるため、雪ではなく雨のところが多いでしょう。画像で確認できます。

関東地方 各都市の週間予報（２４日（水）～１月２日（金））

各都県につき５か所ずつ掲載しています。東京の場合、千代田区・新宿区・世田谷区・八王子市・青梅市です。

関東地方の元日（祝）は「くもりときどき晴れ」の予報が多くなっています。

