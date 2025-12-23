テクニカルポイント ドル円 一目基準線・転換線意識
157.53 エンベロープ1%上限（10日間）
157.32 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.23 現値
156.12 一目均衡表・基準線
156.09 一目均衡表・転換線
155.97 10日移動平均
155.93 21日移動平均
154.54 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.41 エンベロープ1%下限（10日間）
153.42 一目均衡表・雲（上限）
151.46 100日移動平均
150.61 一目均衡表・雲（下限）
148.58 200日移動平均
一目均衡表の基準線、転換線が迫っており、目先のポイントとして意識されている。
