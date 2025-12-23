157.53　エンベロープ1%上限（10日間）
157.32　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.23　現値
156.12　一目均衡表・基準線
156.09　一目均衡表・転換線
155.97　10日移動平均
155.93　21日移動平均
154.54　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.41　エンベロープ1%下限（10日間）
153.42　一目均衡表・雲（上限）
151.46　100日移動平均
150.61　一目均衡表・雲（下限）
148.58　200日移動平均

一目均衡表の基準線、転換線が迫っており、目先のポイントとして意識されている。