熟年離婚をして第二の人生を謳歌する人は、とても清々しくて幸せそうに見えますよね。特にモラハラ夫から解放された女性は、なににも縛られない自由さを手にして、充実した毎日を過ごしているようです。一方、モラハラで妻を従わせていた旦那さんは、奥さんに捨てられて孤独な老後になってしまったようで……？ 今回は、熟年離婚をして捨てられたモラハラ夫が妻に未練がましく連絡してきた話をご紹介いたします。

未練タラタラな父

「長年、父のモラハラに耐え続けた母。私も成人したし、母に『もう自由になってもいいんじゃない？』と伝えたら、母は泣きながら『ありがとう』『お父さんと離婚するわ』と言ってようやく父から解放されました。離婚してからの母は毎日とても楽しそうで、日に日に若返っている気がします。

そんなある日、父からメールが届いたそう。その内容は『離婚してからわかった』『お前がいないとダメなんだ』『愛してるってようやく気づいた』『俺らは夫婦だったろ？』という、いわゆるロミオメールだったみたいです……。ずっと母のことを見下してバカにした発言ばかりしていた父から、こんなポエマーみたいな言葉が出てくることが衝撃的でしたね。もちろん母は『今さらなにを言ってるのかしら』『気持ち悪いわよねぇ！』と笑顔で話していて、父と別れて本当に明るくなったし強くなったな、と思いました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 娘としてお母さんが笑っている姿を見るのが、一番の幸せですよね。男性は大切な人を失ってから初めて、自分がどれだけ幸せだったのかを痛感するようです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。