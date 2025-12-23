しらす干しとのりが絡む「ブロッコリーみそ汁」


なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。

料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！　身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。

かつて体の不調に悩んだたかせさんが、自身の経験から編み出した体にやさしいスープ、ぜひお試しください。

※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。

■ブロッコリーみそ汁

うまみの強いしらす干しとのりがブロッコリーにからんで

食べごたえのあるひと品に。

材料（2人分）

ブロッコリー……100g

しらす干し……70g

焼きのり……1枚

細ねぎ……2本

水……400ml

みそ……大さじ2

作り方

1　ブロッコリーは小房に分け、茎は食べやすい大きさに切る。細ねぎは小口切りにする。

2　鍋に分量の水を入れて中火にかけ、沸騰したらブロッコリー、しらす干しを入れ、焼きのりを小さくちぎって加える。約3分煮て、みそを溶き入れる。

3　器に盛り、細ねぎを散らす。

薬膳MEMO

しらす干しは精神を安定させ、元気をつける働きがあり、ブロッコリーは解毒や免疫力を向上させる働きがあります。風邪の予防によい食材の組み合わせです。

著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』