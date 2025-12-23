【食べる養生スープ】風邪予防に。しらす干しとのりが絡む「ブロッコリーみそ汁」
なんとなく疲れやだるさが抜けない--そんなときは、普段口にしているものを見直してみませんか。
料理人・たかせさと美さんが提案するのは、一度にさまざまな栄養が摂れる滋養スープ。元気がほしいときはたんぱく質がしっかり摂れる肉や魚介のスープ、体を休めたい日は胃に負担をかけない軽めのスープなど、グルテンフリーと薬膳の知恵が詰まったレシピを教えてくれます。おかずを何品も作らなくても、ひと品で栄養たっぷり、しかもおいしい！ 身近な食材を煮るだけの手軽さも魅力です。
※本記事はたかせ さと美著の書籍『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』から一部抜粋・編集しました。
■ブロッコリーみそ汁
うまみの強いしらす干しとのりがブロッコリーにからんで
食べごたえのあるひと品に。
材料（2人分）
ブロッコリー……100g
しらす干し……70g
焼きのり……1枚
細ねぎ……2本
水……400ml
みそ……大さじ2
作り方
1 ブロッコリーは小房に分け、茎は食べやすい大きさに切る。細ねぎは小口切りにする。
2 鍋に分量の水を入れて中火にかけ、沸騰したらブロッコリー、しらす干しを入れ、焼きのりを小さくちぎって加える。約3分煮て、みそを溶き入れる。
3 器に盛り、細ねぎを散らす。
薬膳MEMO
しらす干しは精神を安定させ、元気をつける働きがあり、ブロッコリーは解毒や免疫力を向上させる働きがあります。風邪の予防によい食材の組み合わせです。
著＝たかせ さと美、撮影＝広瀬貴子／『食べる養生スープ 簡単なのに、びっくりするほど染み渡る』