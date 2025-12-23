シュワバーいきなり53号！大谷は不発…でも盗塁決めた！今季何個目？【クイズ】

9月16日のフィリーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷。この試合、不発だったものの、9回裏に盗塁に成功しサヨナラに繋がる好機を演出した。さて、この盗塁は今季何個目のものだったか？プレイバックで確認してみよう。

【写真】大谷翔平、「デコピンが特別である理由を伝えたい」絵本『とくべつないちにち』2月に発売へ 「三刀流ってコトぉ!?」「読み倒します」

シュワバーいきなり53号！大谷は不発…でも5回二塁打＆今季19個目の盗塁決めた【プレイバック】

※以下、2025年9月16日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月16日のフィリーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。1回表にフィリーズのシュワバーがなんといきなり53号を放ったことで、4本差をつけられた大谷。2年連続50号にも期待が掛かるこの試合で、巻き返しの一発は出たのだろうか。各打席を振り返ってみよう。

まず1回裏の第1打席は見逃し三振に終わり、3回裏の第2打席は四球を選択した。5回裏の第3打席はツーベースヒットでチャンスを拡大。1アウト2、3塁の局面となったところで、続くベッツの犠牲フライでドジャースは追加点を挙げた。その後、7回裏の第4打席は見逃し三振に倒れた。

9回裏、パヘスのホームランでチームが同点に追いついたところで、第5打席が回ってきた大谷は四球を選択し出塁。さらに、今季19個目の盗塁に成功しサヨナラに繋がる好機を演出したが、続くベッツが凡退しこの回は終了した。試合は延長に突入したが、あと一歩及ばずドジャースは敗北を喫した。