1.2万円のAPS-C向け単焦点レンズ「SG-image 25mm F1.8」
E&Iクリエイション株式会社は12月23日（火）、APS-Cフォーマット対応の交換レンズ「SG-image 25mm F1.8」を発売した。希望小売価格は1万2,000円。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ、Lマウント用を用意する。
重量160g前後の軽量ボディに仕上げたMF単焦点レンズ。金属鏡筒を採用し、軽量ながら高い剛性感と質感を両立したという。
35mm判換算の焦点距離はソニーE/ニコンZ/富士フイルムXマウントが約37.5mm相当、キヤノンRFマウントが約40mm相当で、マイクロフォーサーズマウントが約50mm相当となる。
トルク感を備えたフォーカスリングと、クリック付きの絞りリングを搭載する。
なお、SG-imageブランドからは同じく“25mm F1.8”のAFレンズも発売済み。高屈折率レンズ3枚を含む5群7枚のレンズ構成が共通している。希望小売価格は2万5,000円。対応フォーマット：APS-C 焦点距離（35mm判換算）：37.5mm相当（ソニーE/ニコンZ/富士フイルムX）、40mm相当（キヤノンRF）、50mm相当（マイクロフォーサーズ） フォーカスモード：MF 絞り羽根：7枚 レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ3枚含む） 絞り範囲：F1.8-16 最短撮影距離：0.25m フィルター径：Φ43mm 外形寸法：Φ62×29mm（キヤノンRF）、Φ60×32mm（ソニーE）、Φ62×35mm（ニコンZ）、Φ60×31mm（富士フイルムX）、Φ60×29mm（マイクロフォーサーズ）、Φ60×28.5mm（L） 質量：約166g（キヤノンRF）、約160g（ソニーE）、約182g（ニコンZ）、約159g（富士フイルムX）、約156g（マイクロフォーサーズ）、約163g（L） 付属品：レンズキャップ、リアキャップ