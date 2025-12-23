ほかほかしょうがとねぎの塩バター茶漬け


年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。

おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。

※本記事はMako著の書籍『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』から一部抜粋・編集しました。

焼きおにぎりの香ばしさに、しょうがの香りがたまらない。


■ほかほかしょうがとねぎの塩バター茶漬け

◆材料（2人分）

温かいごはん……150g

A しょうゆ……小さじ2

　白いりごま……少々

ごま油 ……適量

B 白だし……小さじ2

　しょうが（すりおろす）……小さじ1/2 〜 1

　水……150ml

バター ……5g

小ねぎ……たっぷり（小口切り）

白いりごま……少々

◆作り方

1. ごはんとAを混ぜ合わせ、2 等分にして小さめににぎる。バットに並べて10 分ほどおいて乾かす。

2. フライパンにごま油を熱し、1 を入れて弱火で両面をじっくりと焼く。

3. 小鍋にB を入れて温め、ふつふつとしてきたら火を止める。

4. 器に2 を盛り、バターをのせて3 を熱いうちに注ぐ。小ねぎと白いりごまを散らす。

POINT

・バターは使う直前に冷蔵室から出す。

・ おにぎりを焼く間は「いじらず待つ」。片面がかたまるまで動かさず、上下返すのは1 度だけ。

著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』