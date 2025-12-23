【おもてなしレシピ】まるで料亭の〆レシピ!?「ほかほかしょうがとねぎの塩バター茶漬け」
年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。
おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。
■ほかほかしょうがとねぎの塩バター茶漬け
◆材料（2人分）
温かいごはん……150g
A しょうゆ……小さじ2
白いりごま……少々
ごま油 ……適量
B 白だし……小さじ2
しょうが（すりおろす）……小さじ1/2 〜 1
水……150ml
バター ……5g
小ねぎ……たっぷり（小口切り）
白いりごま……少々
◆作り方
1. ごはんとAを混ぜ合わせ、2 等分にして小さめににぎる。バットに並べて10 分ほどおいて乾かす。
2. フライパンにごま油を熱し、1 を入れて弱火で両面をじっくりと焼く。
3. 小鍋にB を入れて温め、ふつふつとしてきたら火を止める。
4. 器に2 を盛り、バターをのせて3 を熱いうちに注ぐ。小ねぎと白いりごまを散らす。
POINT
・バターは使う直前に冷蔵室から出す。
・ おにぎりを焼く間は「いじらず待つ」。片面がかたまるまで動かさず、上下返すのは1 度だけ。
著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』