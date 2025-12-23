【白菜使い切り】具だくさん！「牛肉と白菜のあつあつ汁ビーフン」
【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■牛肉と白菜のあつあつ汁ビーフン
■具だくさんで食べごたえ充分
◆材料（2人分）
白菜 1/8株
ビーフン 80g
にんじん 1/4本
牛切り落とし肉 80g
サラダ油 大さじ1
にんにくの薄切り 1片分
粗びき黒こしょう 少々
万能ねぎの小口切り 少々
煮汁
・めんつゆ（3倍濃縮） 大さじ1
・塩 小さじ1
・水 3カップ
◆作り方
1 ビーフンはたっぷりの水に6〜7分つけて8割方もどし、ざるに上げて水けをきる。白菜2cm長さに切り、にんじんは5ｍｍ厚さの輪切りにしてから1cm幅の短冊切りにする。牛肉は大きければ一口大に切る。
2 鍋に油とにんにく、1のビーフン以外の材料を入れて中火にかけ、炒める。肉の色が変わったら煮汁の材料を加え、アクを取りながら約5分煮る。
3 1のビーフンを加えてさらに煮て、ビーフンがやわらかくなったらこしょうで調味、器に盛って万能ねぎを散らす。
［1人分367cal 塩分1人分3.8g］
