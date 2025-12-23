「牛肉と白菜のあつあつ汁ビーフン」


旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

食べごたえ充分


■牛肉と白菜のあつあつ汁ビーフン

◆材料（2人分）

白菜　1/8株

ビーフン　80g

にんじん　1/4本

牛切り落とし肉　80g

サラダ油　大さじ1

にんにくの薄切り　1片分

粗びき黒こしょう　少々

万能ねぎの小口切り　少々

煮汁

・めんつゆ（3倍濃縮）　大さじ1

・塩　小さじ1

・水　3カップ

◆作り方

1　ビーフンはたっぷりの水に6〜7分つけて8割方もどし、ざるに上げて水けをきる。白菜2cm長さに切り、にんじんは5ｍｍ厚さの輪切りにしてから1cm幅の短冊切りにする。牛肉は大きければ一口大に切る。

2　鍋に油とにんにく、1のビーフン以外の材料を入れて中火にかけ、炒める。肉の色が変わったら煮汁の材料を加え、アクを取りながら約5分煮る。

3　1のビーフンを加えてさらに煮て、ビーフンがやわらかくなったらこしょうで調味、器に盛って万能ねぎを散らす。

［1人分367cal　塩分1人分3.8g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』