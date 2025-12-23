日本紙パルプ商事 <8032> [東証Ｐ] が12月23日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の20億円→40億円(前期は75.6億円)に2.0倍上方修正し、減益率が73.6％減→47.2％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の10.8億円→30.8億円(前年同期は18.5億円)に2.9倍増額し、一転して66.0％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

投資有価証券売却益（特別利益）の計上により、親会社株主に帰属する当期純利益が、2025年11月６日に公表した予想を上回る見込みとなることから、2026年３月期の通期連結業績予想を修正いたします。（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる結果となる場合があります。

