13時の日経平均は3円安の5万398円、アドテストが105.62円押し下げ 13時の日経平均は3円安の5万398円、アドテストが105.62円押し下げ

23日13時現在の日経平均株価は前日比3.71円（-0.01％）安の5万398.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1193、値下がりは364、変わらずは43と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は105.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が25.07円、ファストリ <9983>が18.45円、ＳＢＧ <9984>が15.04円、ファナック <6954>が10.86円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を17.05円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が16.71円、リクルート <6098>が13.14円、ＫＤＤＩ <9433>が13.04円、コナミＧ <9766>が12.37円と続く。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は空運で、以下、医薬品、その他金融、その他製品と続く。値下がり上位には輸送用機器、非鉄金属、機械が並んでいる。



※13時0分12秒時点



株探ニュース

