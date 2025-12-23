¡Úµð¿Í¡Û¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Î¹Ó´¬Íª¤¬Ç¯Êð£±£²£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£±Ç¯¤¬¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Î¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î£²£³Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£²£°£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£±£²£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¹Ó´¬¤Ïº£µ¨¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¥×¥í½é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡££³£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¹Ê¬£¶ÎÒ¡¢£µ£´ÂÇ¿ô£±£¶°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£±Ç¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÇØÈÖ¹æ£¶£°¡££²£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£·ÎÒ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¡Êµå¤Î¡ËÂ®¤¤³°¹ñ¤ÎÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö³«Ëë°ì·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âËþÂ¤»¤º¡¢°ì·³ÄêÃå¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£