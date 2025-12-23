Samsungの次期縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」が、同社の独自開発チップ「Exynos 2600」を独占的に採用する可能性が高いと報じられています。

↑Exynos 2600は次期Galaxy Z Flip8の特権に？

韓国メディアのThe Bellによると、SamsungのMX（モバイル）事業部とシステムLSI事業部は、Galaxy Z Flip8へのExynos 2600搭載を協議中とのこと。実現すれば、現行のGalaxy Z Flip7（Exynos 2500搭載）に続き、フリップ型モデルからクアルコム製チップが排除される形になります。

SamsungはGalaxy S26シリーズの一部モデルにもExynos 2600を採用すると噂されており、自社製チップの活用を一段と強める構え。これにより、システムLSI部門とファウンドリ（半導体受託製造）部門の業績改善を図るとともに、世界的なメモリ価格高騰が続く中で、部材コストを抑える狙いもあるとみられています。

Exynos 2600はすでに発表されており、世界初の2nmプロセスを採用したスマホ向けチップとされています。アップルも2026年秋の新型iPhoneに2nmチップ「A20」を搭載するかもしれません。

公式発表によれば、Exynos 2600はCPU性能が前世代のExynos 2500比で約30％向上し、NPU（機械学習ユニット）は113％の大幅強化、GPU（グラフィック性能）も約2倍になるとのこと。Galaxy Z Flip7からの性能向上は、かなり大きなものになりそうです。

さらに、Exynos 2600のNPU性能は、iPhone 17 Proが搭載する見通しのA19 Proを上回り、GPU性能もSnapdragon 8 Elite Gen 5より最大29％高速になる可能性があるとThe Bellは伝えています。クラウドに頼らないオンデバイスAI処理からゲーム用途まで、幅広い分野での活躍が期待されます。

Source: The Bell

via: 9to5Google

