【「星のカービィ」×Speedo コラボレーションアイテム】 2026年2月6日 発売予定 先行予約開始：12月23日 価格：1,870円～

ゴールドウインが展開するスイムウエアブランド「Speedo」は、ハル研究所/任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムについて、Goldwin Online Storeにて12月23日より先行予約を開始する。価格は「Kirby Mesh Cap」が1,870円など。

本コラボでは、ここでしか見ることができないカービィの世界をぎゅっとつめこんだキュートで機能的なスペシャルコレクションが登場。練習用スイムウエアコレクション「TurnS（ターンズ）」より、環境配慮型素材「ENDURANCE ECO（エンデュランス・エコ）」を採用したレディーススーツ、メンズボックス、メンズショートボックス、ジュニアスイマー向けガールズスーツ、ボーイズハーフボックスが展開される。

ほかにも、プールシーンに欠かせないメッシュキャップ、ナップザック、Speedoならではのウォータープルーフポーチ、セームタオルといった小物もラインナップ。2026年2月6日よりGoldwin Online StoreおよびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて一般発売される。

□「星のカービィ」×Speedoの特設ページ

主な展開アイテム

Kirby Super Star TurnS Suit

価格：11,000円

カラー：PU (パープル)/BL(ブルー)

サイズ：S、M、L

Kirby 1UP Classic TurnS Box

価格：7,700円

カラー：TQ (ターコイズ)/MT(マルチ)/BL(ブルー)

サイズ：S、M、L

Kirby 1UP Classic TurnS Short Box

価格：7,150円

カラー：TQ (ターコイズ)/MT(マルチ)/BL(ブルー)

サイズ：S、M、L、O

Kirby Super Star TurnS Half Box

価格：7,590円

カラー：PU (パープル)/BL(ブルー)

サイズ：130、140、150

Kirby Mesh Cap

価格：1,870円

カラー：K (ブラック)/NB(ネイビーブルー)/W(ホワイト)/PP(ポップピンク)

サイズ：M、L

Kirby Knapsack

価格：3,300円

カラー：LB (ライム×ブルー)/BP（ブルー×ピンク）

Kirby Water Proof M

価格：4,400円

カラー：BL (ブルー)/TQ（ターコイズ）

Kirby セームタオル（小）

価格：2,750円

カラー：K (ブラック)/BL（ブルー）/PN（ピンク）

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.