カービィの水着が登場！ 「星のカービィ」×Speedoコラボアイテム先行予約開始
ゴールドウインが展開するスイムウエアブランド「Speedo」は、ハル研究所/任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムについて、Goldwin Online Storeにて12月23日より先行予約を開始する。価格は「Kirby Mesh Cap」が1,870円など。
本コラボでは、ここでしか見ることができないカービィの世界をぎゅっとつめこんだキュートで機能的なスペシャルコレクションが登場。練習用スイムウエアコレクション「TurnS（ターンズ）」より、環境配慮型素材「ENDURANCE ECO（エンデュランス・エコ）」を採用したレディーススーツ、メンズボックス、メンズショートボックス、ジュニアスイマー向けガールズスーツ、ボーイズハーフボックスが展開される。
ほかにも、プールシーンに欠かせないメッシュキャップ、ナップザック、Speedoならではのウォータープルーフポーチ、セームタオルといった小物もラインナップ。2026年2月6日よりGoldwin Online StoreおよびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて一般発売される。
□「星のカービィ」×Speedoの特設ページ
主な展開アイテム
Kirby Super Star TurnS Suit
価格：11,000円
カラー：PU (パープル)/BL(ブルー)
サイズ：S、M、L
Kirby 1UP Classic TurnS Box
価格：7,700円
カラー：TQ (ターコイズ)/MT(マルチ)/BL(ブルー)
サイズ：S、M、L
Kirby 1UP Classic TurnS Short Box
価格：7,150円
カラー：TQ (ターコイズ)/MT(マルチ)/BL(ブルー)
サイズ：S、M、L、O
Kirby Super Star TurnS Half Box
価格：7,590円
カラー：PU (パープル)/BL(ブルー)
サイズ：130、140、150
Kirby Mesh Cap
価格：1,870円
カラー：K (ブラック)/NB(ネイビーブルー)/W(ホワイト)/PP(ポップピンク)
サイズ：M、L
Kirby Knapsack
価格：3,300円
カラー：LB (ライム×ブルー)/BP（ブルー×ピンク）
Kirby Water Proof M
価格：4,400円
カラー：BL (ブルー)/TQ（ターコイズ）
Kirby セームタオル（小）
価格：2,750円
カラー：K (ブラック)/BL（ブルー）/PN（ピンク）
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.