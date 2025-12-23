元HKT48外薗葉月「婚姻届提出しました」夫・巨人リチャード選手との写真公開 証人にも注目集まる「すごい豪華」
【モデルプレス＝2025/12/23】元HKT48で音楽ユニットSHOOT THE MOONのメンバー・外薗葉月が12月21日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。読売ジャイアンツ・砂川リチャード選手との入籍について報告し、反響が集まっている.
【写真】巨人リチャード＆48G出身美女「すごい豪華」と話題の証人
外薗は「婚姻届提出しました」とつづり、リチャード選手との2ショット写真を投稿。さらに「私の証人はたかみなさんに」と、元AKB48でタレントの高橋みなみが証人になったと報告し、高橋との2ショット写真を公開した。またリチャード選手は「穂高さんに書いてもらいました」と、ソフトバンク・山川穂高選手が証人になったと記し、3人でのショットも公開している。
この投稿に「お幸せに」「証人がすごい豪華」「おめでとうございます」「ラブラブで素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
