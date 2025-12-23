高嶺のなでしこ、リーダー籾山ひめりが活動休止へ 過去写真流出受け「事務所との信頼関係を毀損する行為が確認」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/23】アイドルグループ・高嶺のなでしこのリーダーである籾山ひめりが活動休止することがわかった。12月23日、公式サイトを通じて発表された。
所属事務所は「籾山ひめりの活動に関するご報告」と題したお知らせを掲載し、「高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、一部SNS等において、数年前の画像が掲載されました」と報告。「本件について本人に事実確認をしたところ、当該画像に写っていた方とは現在一切の関係が無いものの、事前の報告・相談がなく事務所との信頼関係を毀損する行為が確認されました」と説明し、「本人との協議の結果、活動を休止する運びとなりました」と活動休止を発表した。
「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後の活動につきましては本人と相談の上、改めてご報告させていただきます」とコメント。最後には「今後とも高嶺のなでしこへの変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
高嶺のなでしこは、元ラストアイドルの3人を含む10人で2022年8月に結成。（現在は9人体制）サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターユニット・HoneyWorksが担当しており、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーなどが、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、一部SNS等において、数年前の画像が掲載されました。本件について本人に事実確認をしたところ、当該画像に写っていた方とは現在一切の関係が無いものの、事前の報告・相談がなく事務所との信頼関係を毀損する行為が確認されました。本人との協議の結果、活動を休止する運びとなりました。
日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。
今後の活動につきましては本人と相談の上、改めてご報告させていただきます。
今後とも高嶺のなでしこへの変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
