せいせい、美ヒップ際立つショットに熱視線「スタイル神」「女神のような美しさ」
【モデルプレス＝2025/12/23】モデルの“せいせい”こと田向星華が12月21日、自身のInstagramを更新。水着姿にTシャツを合わせたリゾートショットを公開した。
【写真】24歳ギャルモデル「セクシー」美ヒップ際立つ開放的な姿
せいせいは、インドネシアのバリ島の場所をタグ付けして「朝ごはんしっかり食べたい派 そのために早起きして準備するねん」とコメントし、木々の緑に囲まれたベンチで歯磨きをくわえ、髪をまとめているショットを公開。水着の上に白いTシャツを重ね着した姿で、美しいボディラインやヒップラインをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「世界一可愛い」「セクシー」「スタイル神」「大人の色気」「女神のような美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、美ヒップ際立つショット公開
◆せいせいの投稿に反響
