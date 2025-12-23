歌手の西野カナさん（36）が2025年12月18日、自身のインスタグラムを更新。ライブの様子や、衣装ショットを公開した。

「感動的やった」

西野さんは、「Kアリーナ横浜とライブビューイングに来てくれたみんなありがとう！」と感謝の言葉を添え、真っ赤な衣装姿やピンクのミニ丈ワンピ姿など、ステージショットを8枚投稿した。

ライブを振り返り、「みんなで大合唱したBest Friend、感動的やった」といい、「最高のクリスマスの思い出をありがとう！」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、オフショルダーの真っ赤なドレスを着用。金髪のロングヘアで、マイクを持ち、笑顔をみせていた。3枚目では、白いファーの帽子とミニ丈の衣装で、熱唱する姿を披露していた。

7枚目では、ピンクのミニドレスとシルバーのロングブーツというスタイル抜群のコーデで、笑顔で手を振る姿を公開していた。

この投稿には、「金髪カナやん可愛すぎるぅ！！」「存在が尊い」「可愛いとかいう言葉じゃ足りない！」「ずっとキュンキュンしっぱなし」「カナちゃんの金髪最高に大好き」といったコメントが寄せられていた。