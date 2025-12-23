その着方もう古いかも！【AMERICAN HOLIC】スタッフお手本♡「スウェットコーデ」

定番アイテムだからこそ、着こなしをアップデートしないと、野暮ったく見えてしまう「スウェットトップス」。今っぽくおしゃれに着こなしたいなら、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフさんの「スウェットコーデ」をお手本にしてみて。トラッドなチェック柄シャツを合わせた最旬スウェットコーデは、周りからも「おしゃれ！」って褒められるかも。

今っぽく垢抜ける洗練ワントーンコーデ

フロントに大きく配された、カレッジロゴが目を引くスウェット。カーゴパンツを合わせた定番カジュアルコーデも、エレガントな雰囲気をまとえるサテン素材を選ぶことで、グッと今っぽく垢抜けた印象に。洗練された淡色ワントーンに、チェック柄シャツやブラウンカラーのローファーでアクセントをきかせるのも、センスアップのポイントになりそうです。

おしゃれ上級者の女っぽスウェットコーデ

ダークグリーンカラーが秋冬ムードを盛り上げるスウェット。スウェードのような風合いのナロースカートを合わせることで、女っぽくてこなれ感のあるカジュアルスタイルに。仕上げにチェック柄シャツをたすき掛けすれば、おしゃれ上級者の着こなしを楽しめそうです。

writer：mana.i