カンテレの田中友梨奈アナウンサー(23)が22日、自身のインスタグラムを更新。21日に兵庫県で開催された「宝塚ハーフマラソン」に出場したことを報告した。



【写真】雨は残念だったけど…しょんぼりした顔もかわいいです

「昨日、『宝塚ハーフマラソン』の10マイルを走ってきました！」と投稿。「天候はあいにくの雨。笑顔は消えてます。」とつづり、ビニールカッパを着てしょんぼりとする写真を掲載。



「河川敷を走るので、泥々ぬかるんだ地面だったんですが、皆さんと頑張って走りました！」と振り返り、「スタッフの方にサンタさんの帽子をもらってパワー注入！」と記した。



そして「今日は全身筋肉痛です 冬は陸上シーズンですね！」と結んだ。



フォロワーからは「雨の中お疲れ様でした」、「かわいすぎる～」、「よく頑張りましたね」などの声が寄せられた。



田中アナは2001年12月29日生まれ、23歳、福岡県出身。関西学院大学卒業後、2024年に関西テレビ入社。「newsランナー」（月、水曜、16・50）、「おかべろ」（土曜、14・28）、「フットマップ」（土曜、18・30）などに出演中。



（よろず～ニュース編集部）