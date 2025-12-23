楽久屋が運営する岐阜県岐南町の「湯どころみのり」にて、2025年12月27日から2026年1月4日まで「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」を開催。

元日早朝5時からの特別営業や無料のふるまい雑煮など、新年を鮮やかに彩る多彩なイベントがラインナップしています。

湯どころみのり「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」

発売日：2025年12月27日（キャンペーン開始日）

価格：入館料 大人平日780円・土日祝880円、小人全日400円（税込）

販売場所：湯どころみのり（岐阜県羽島郡岐南町下印食2-60-1）

日頃の愛顧に感謝を込めて開催される、年末年始の特別プロジェクト。

名湯「いけだゆげ温泉」を堪能できる露天風呂をはじめ、趣向を凝らした替わり湯やサウナイベントが目白押し。

家族三世代で楽しめるお菓子つかみどりや、お正月の風物詩であるお雑煮の提供など、温かなおもてなしが揃います。

名鉄「岐南」駅から徒歩1分という好立地で、冬のひとときをゆったりと過ごせる絶好の機会。

元日風呂

2026年1月1日の元日は、早朝5時から「元日風呂」として営業を開始。

清々しい朝の空気の中で温かな湯に浸かり、心身ともに穏やかな新年をスタート。

開放感あふれる露天風呂で、一年の多幸を祈る特別な入浴体験を堪能。

無料ふるまい雑煮

元日の朝8時からは、1階レストランにて先着200名限定で「無料ふるまい雑煮」を提供。

感謝の気持ちが込められた温かなお雑煮が、冷えた体に染み渡ります。

9時からは通常通りレストランもオープンし、そのままお正月らしい食事を楽しむことも可能。

お子様限定！お菓子つかみどり

元日から1月3日までの3日間、小学生以下のお子様を対象とした「お菓子つかみどり」を実施。

入館時にチャレンジできる、子どもたちにとって冬休みの思い出に残る嬉しいイベント。

真剣勝負で好きなお菓子をたくさん手にする、笑顔あふれる時間を創出。

生薬入浴剤替わり湯

浴場内では、様々な効能が期待される「生薬入浴剤」を使用した替わり湯を展開。

本格的な生薬の香りに包まれながら、一年間の疲れをじっくりと癒すリフレッシュタイム。

健やかな体づくりをサポートする、こだわりの湯船が仲間入り。

彩りサウナ＆水風呂

男女それぞれ2室ずつのサウナと、水温設定の異なる3種の水風呂を完備。

男性側では木の香りとセルフロウリュが魅力の「フィンランドサウナ」、女性側では「スチームサウナ」を楽しめます。

清流の原水を使用した地下水かけ流しバイブラ水風呂など、サウナ愛好家も納得の環境を完備。

男女共用着衣型岩盤サウナ

全5室からなる岩盤浴エリアは、男女共用でカップルや友人と一緒に利用可能。

音楽に合わせて発汗する「ミュージックロウリュサウナ」など、岩盤浴の概念を超えるエンタメ要素が満載。

3,000冊のコミックを備えたラウンジもあり、一日中飽きることなく贅沢な時間を満喫。

みのり食堂 年末年始限定メニュー

1階「みのり食堂」では、年末年始限定のお得なメニューやサービスが登場。

鉄板を囲んで楽しめるお好み焼きやもんじゃ焼きに加え、お子様へのソフトクリームプレゼントも用意。

売店では月替わりのクラフトビールも展開され、湯上がりの至福の一杯を楽しめます。

天然温泉、サウナ、グルメ、そしてお正月ならではの催しが凝縮された9日間。

一年の締めくくりと新年の始まりを、活気あふれる温かな空間で過ごすひとときに注目です。

楽久屋「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一年の多幸を祈る特別な入浴体験を堪能！湯どころみのり「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」 appeared first on Dtimes.