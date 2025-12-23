映画『楓』福士蒼汰と福原遥らの撮影裏に迫るメイキング＆オフショット一挙解禁
スピッツの名曲を原案に、福士蒼汰と福原遥が主演を務め、行定勲監督がメガホンを取った映画『楓』（公開中）より、撮影の舞台裏を収めたメイキング写真とオフショットが一挙に解禁された。
【画像】映画『楓』（公開中）メイキング＆オフショット
公開された写真には、双子の兄弟・涼と恵を一人二役で演じた福士が、真剣な表情でカメラに向き合う姿をはじめ、劇中で恋人同士を演じた福士と福原が、仲良くカメラのファインダーをのぞき込むオフショットもあり、物語の中で描かれる温かな関係性がそのまま切り取られたような一枚となっている。
中でも印象的なのが、福士と福原が羊のぬいぐるみを手に並ぶ写真。これは、本作の重要な舞台となったニュージーランドでの最終撮影日、クランクアップの瞬間を捉えたものだ。名曲の映画化というプレッシャーを背負いながらも、長い撮影を走り抜けた二人の表情には、達成感と作品への深い愛情がにじんでいる。
涼と恵の理解者で幼なじみの梶野役を演じる宮沢氷魚、亜子の相談相手となるバーの店長・雄介役の宮近海斗が、行定監督と演技について丁寧に言葉を交わす様子も。
さらに、涼に想いを寄せる後輩・日和役の石井杏奈と福士がスタンバイ中に並ぶ姿など、どのカットからも、作品づくりに真摯（しんし）に向き合う現場の空気感が伝わってくる。
クランクアップ時、福士は「一人二役の演じ分けが難しかったのですが、涼を掘り下げると恵が見えてきたり、恵を深めることで涼が深まったりして、撮影を重ねるうちに、そんな二人のことが大好きになりました。そして、福原さん演じる亜子が魅力的だったからこそ、涼と恵として楽しく生きることができたと感じています」と語り、福原や行定監督、スタッフへの感謝を述べている。ニュージーランドの現地スタッフに対しては、英語で感謝の言葉を伝える場面もあったという。
一方、福原は「亜子という役には難しさを感じていたので、撮影前から監督やプロデューサーに相談しながら準備を進めました。現場に入ってからは監督についていこうと心に決め、全力で走り抜けました」と振り返り、「この現場で学んだことは本当に大きく、もっと力をつけてまた戻ってこられるよう頑張りたい」と語った。
行定監督も二人の演技を高く評価。福士については「涼と恵の違いや話し方など、解釈が一致していたので演出もスムーズに進めることができた」とコメント。福原については「おおらかで真面目な方で、おそらくこれまでそういう役を求められてきたと思うけれど、本作では亜子のねじれた感情を見せてほしかった。実際、とてもうまく亜子を演じてくれたと思いますし、痛々しさの中にある女性の芯の強さが、彼女が演じた亜子からは表れていました」と振り返っている。
