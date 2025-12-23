俳優・北村匠海（２８）が２３日、都内で行われた「Ｄｙｎａ ｂｏｏｋ」新ブランドアンバサダー発表会に出席した。

新ＣＭ「ＤＹＮＡＢＯＯＭ！！ ＤＹＮＡＢＯＯＫ！！」に出演。広大な荒野を近未来的なマシンで突き進むＣＭにちなみ、最近ちょっと大変だったなと思ったエピソードを聞かれ「ずっと、長い間、ドラマをやって、その後にすぐに別のドラマに入ったので、ものすごく働いたなと。最近はちょっと落ち着いて、ゆっくりと時間が取れたりして、料理とかしているんですけど、無我夢中でした」と、ＮＨＫ連続テレビ小説から、テレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」に出演するなどで、充実していた近況を振り返っていた。

ノートＰＣは日常で、使用しているという。「仕事の相棒という感じですね、僕の中では、調べ物とかパソコンじゃなくてもできちゃう時代ですけども、仕事の創作意欲だったりとか、クリエイティブなものを生み出してくれるのはノートパソコンですかね」と今や欠かせない仕事道具と力を込めた。

イベントではノートＰＣ「ＤＹＮＡＢＯＯＭ！！ ＤＹＮＡＢＯＯＫ！！」三択クイズを行い全問正解。クリスマスプレゼントとして、覚道清文社長から１９日発売の「ｄｙｎａｂｏｏｋ」最新モデルノートＰＣを贈呈され「うれしい。使わせていただきます！」と大喜びしていた。