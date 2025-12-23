お笑いコンビ、博多華丸大吉が23日、NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。ゲスト出演した俳優の個性的なファッションを“スルー”していたことに反省した。

この日は俳優の坂口涼太郎（35）がゲスト出演。番組で24日のクリスマスイブ、25日のクリスマスが雨予報と紹介されると、「ホワイトクリスマスでも、レイニークリスマスでも…やってこい！」とカメラ目線で意気込んで笑いを誘った。

博多大吉が「来ます来ます。間違いなく来ます」とツッコミを入れると、坂口は自身のファッションについて「今日はツリーみたいに来たので。雨でも自分をキラキラさせていこうと」と紹介しつつ笑みを浮かべた。

この日の坂口は水色のジャケットを着て、頭に色とりどりのヘアクリップ、目元に星形のキラキララインストーンを施して登場。胸元には大ぶりのパールネックレスとピンクのリボンのチャームが目立っていた。坂口がゲスト出演時は個性的な衣装がおなじみとなっており、大吉が「我々もう見慣れてるから」となじんだ様子で話すと、華丸は「確かに触れずに来たね、ここまで」と坂口のド派手ファッションに言及せずに番組を進めていたことに苦笑した。

大吉は「今、ちょっと反省したの。初見の方驚くかと思って」とわびつつ、「『あさイチ』の坂口涼太郎は、これ」と改めて坂口のいでたちについて説明。鈴木奈緒子アナウンサーも「今日もすてきだなと思いました。見慣れてください」と視聴者に呼びかけていた。