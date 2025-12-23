気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムを更新。近況を報告しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 「クリスマスはみんなどう過ごすの〜？」 年末の近況を報告 「今週で仕事納めの人も多いよね あと少し頑張ろうね〜！」



穂川さんは、東京・丸の内に設けられたディズニーのクリスマスのイルミネーションの前に立つ写真を添えて、「今年のクリスマスはみんなどう過ごすの〜？」と問いかけました。





茶色のボーダー柄が入ったオフショルダーのニットワンピースを着て、微笑む表情が印象的です。



また別の投稿では、仕事終わりにカフェに立ち寄りパフェを食べた写真を投稿。





黒いキャミソールのワンピースを着た穂川さんは、パフェについて「洋梨とラズベリーシャーベットとピスタチオの組み合わせが最高に美味しかったの」と綴っています。





穂川さんは一方で、ハッシュタグには「#休日のカロリー摂取量がおそろしい」と自嘲気味にコメント。





そして「ところで、今週で仕事納めの人も多いよね あと少し頑張ろうね〜！」と年末にむけてファンに呼びかけました。





【担当：芸能情報ステーション】