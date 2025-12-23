バルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルが自身のYouTubeチャンネルを開設。最初のコンテンツは、今の自宅を紹介するというものだった。



友人のソハイブ、従兄弟のモハメド・アブデと3人でアパート暮らしのヤマル。スーパースターにしては、意外なほど質素な生活だ。ヤマルは引越しの最中であり、引越し先はかつてジェラール・ピケとシャキーラが住んでいた豪邸だと言われている。アパートの扉を開けると現れたヤマルは、「引越しなんだよね」と洋服が山ほど積み上げられた部屋の中を見せた。整理整頓はあまり得意でないようだ。





部屋の片隅にはトロフィー棚があるが、両親の家にもいくつかが置いてあり、持っているトロフィーや記念品の数は正確に把握していないという。「一番大切なもの」と取り出したのは、EUROのフランス戦で得点したときのボールだ。開けていないAmazonの箱、タコのぬいぐるみ、たくさんの服、プレイステーションと、若者らしい所持品がたくさん紹介される。ヤマルはDJ機材も持っており、「いつかDJになりたいんだよね」と明かしていた。Dr.Dreのサイン入りレコードもあり、金色のBeatsのヘッドフォンも出てくる。一時は年上の女性との関係も報じられていたヤマルだが、「彼女ができない理由」も明らかにしている。ベッドの横に置いてあるクッキーのせいだとヤマルは語った。夜中に目が覚めたときにクッキーを食べるのが大好きで、だから彼女ができないのだという。ヤマルのYouTubeチャンネルは開設から1日で登録者40万人を超えている。動画の概要欄には「新しい家を見たいなら……うーん……登録者1000万人？」と書き込まれている。