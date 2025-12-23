JR東日本は、JRE POINT誕生10周年を記念して「JRE POINT誕生祭」を2026年2月2日から23日まで実施する。

新幹線eチケット（JRE POINT特典）に特別レートを設定する。対象は、同特典の設定がある全新幹線の普通車指定席、グリーン車指定席、グランクラス（飲料・軽食なし）で、通常レートから40％引きする。乗車期間は2026年2月2日から11日乗車分まで。

一例として東京〜仙台駅間の「はやぶさ」は、普通車指定席が4,760ポイント（通常7,940ポイント）、グリーン車は6,960ポイント（同11,600ポイント）、グランクラスは8,850ポイント（同14,750ポイント）となる。

そのほかに、東京ステーションホテルの宿泊券が当たる抽選、えきねっとと駅レンタカーのセット商品「駅レンタカープランneo」利用者から総勢1,000名に6,000ポイントを進呈するキャンペーン、「キュンパス」購入者を対象に新幹線が4割引になるJRE BANK優待割引券を抽選で100名に配布する企画なども実施する。