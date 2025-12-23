俳優・中村雅俊さんと俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。年末に向けた「駆け込みメンテ」の様子を公開しました。今後も続く撮影やイベントに備えて、美容メンテナンスを行った様子をファンに共有しています。



【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】 中村里砂 年内最後の「駆け込みメンテ」を公開 長髪や美肌のケア事情を明かす





中村さんは、「まだ撮影やイベントが続くので、年内最後に駆け込みメンテ!」と書き出し、「髪は数年染めてないのでいつもトリートメントとカットのみ。

ケア頑張ってるからか傷まなくてちぎれないので、無限に長くなるヘアを一定の長さで調整してもらってます」と定期的なカットでメンテナンスしていることを伝えています。

その長い髪について「長くて絡みやすくて日常が本当に大変ですが、撮影で映える為だけに維持してます」と、美しさを保つための努力も素直に打ち明けています。







また、肌のケアについては「今年からちゃんと通うようになった肌治療は、リジュラン＆ジュベルックの手打ちが効果を感じて今後も続けたい」と、美肌維持の秘訣も紹介しています。

投稿の最後には「美容が1番のご褒美だった2025年でした」と、今年1年の美容への取り組みを振り返るコメントで締めくくっています。







この投稿に、「何とも凛として素敵ですね」「黒髪いつもツヤツヤで素敵だよ

りさちゃん髪の毛長くて綺麗ですね」「美とは簡単じゃないのですね！今度綺麗な黒髪注目してみます！」などの声が寄せられています。







【 中村里砂さん プロフィール 】

出身地：東京都

血液型：A型

サイズ：身長 160cm

歌手･俳優の中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女｡2013年より､ファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルなどを務める｡その後､タレントとしてバラエティ番組などにも多数出演し､活動の幅を拡げている｡



【担当：芸能情報ステーション】