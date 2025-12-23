ドンデコルテ渡辺『M-1』準V効果で出馬オファー殺到「左右の党から…」
昨年スタートした、漫才とコント“二刀流”の頂点を決める『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト〜漫才＆コント二刀流No.1決定戦〜』の第2回開催（来夏放送予定）が決定し23日、都内で会見が行われた。『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテが参戦表明を行ったが、渡辺銀次が『M-1』の思わぬ影響を打ち明けた。
【写真】ななまがり森下が披露した「パラレルワールドのたくろう赤木」
渡辺の独特な語り口に、ニッポンの社長・辻から「出馬しそう」と向けられた渡辺は「出馬しません！」ときっぱり否定。相方の小橋共作が「DMがきているらしい」と打ち明けると、渡辺が「いろんな左右の党から（笑）。（ネタで）ちょうど真ん中をいくようにしたせいで、両側に（届いてしまった）。社会性のないネタをやりたい」と笑わせていた。
第1回大会では、2875組がエントリーする中、ニッポンの社長が初代王者に輝いた。そんな中、早くも第2回大会が決定。今回は「芸人、出し尽くせ。」をキャッチコピーとして採用した。参加資格は、プロアマ芸歴不問、優勝賞金は1000万円で、とにかく面白い漫才とコントを審査基準に、予選から2ネタで審査を行っていく。
予選は来年3月スタート予定で、1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露、2回戦以降は漫才→コントの順に2ネタ披露していく、前年度準決勝進出者については、1回戦を免除される。
この日の会見には、初代王者のニッポンの社長が登場。辻が「（会見は）きょうで合ってますか？M-1の空気ですけど（笑）。去年の発表より、だいぶ早いですよね」と笑わせた。エントリー表明芸人としてななまがり、コットン、スタミナパン、セルライトスパ、ダンビラムーチョに加えて、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテも登場。会見の進行は、黒田みゆアナが務めた。
日本テレビの合田伊知郎プロデューサーは「ダブルインパクトは、認知度が低くて」と切り出すと「あるマーケティングでは、M-1（の認知度）は80％に対して、ダブルインパクトは20％でした。みなさんにぜひとも広めていただきたい」と自虐を交えて紹介。読売テレビの中田大介プロデューサーも同席した。
【写真】ななまがり森下が披露した「パラレルワールドのたくろう赤木」
渡辺の独特な語り口に、ニッポンの社長・辻から「出馬しそう」と向けられた渡辺は「出馬しません！」ときっぱり否定。相方の小橋共作が「DMがきているらしい」と打ち明けると、渡辺が「いろんな左右の党から（笑）。（ネタで）ちょうど真ん中をいくようにしたせいで、両側に（届いてしまった）。社会性のないネタをやりたい」と笑わせていた。
予選は来年3月スタート予定で、1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露、2回戦以降は漫才→コントの順に2ネタ披露していく、前年度準決勝進出者については、1回戦を免除される。
この日の会見には、初代王者のニッポンの社長が登場。辻が「（会見は）きょうで合ってますか？M-1の空気ですけど（笑）。去年の発表より、だいぶ早いですよね」と笑わせた。エントリー表明芸人としてななまがり、コットン、スタミナパン、セルライトスパ、ダンビラムーチョに加えて、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテも登場。会見の進行は、黒田みゆアナが務めた。
日本テレビの合田伊知郎プロデューサーは「ダブルインパクトは、認知度が低くて」と切り出すと「あるマーケティングでは、M-1（の認知度）は80％に対して、ダブルインパクトは20％でした。みなさんにぜひとも広めていただきたい」と自虐を交えて紹介。読売テレビの中田大介プロデューサーも同席した。