お笑いコンビ「レイザーラモン」のRG（51）が22日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。持ちネタ誕生の瞬間について語った。

“あるある”のネタが武器のRG。MCの大沢あかねから「このネタをやるようになったのってどれくらい前なんですか？」と質問される場面があった。

「これは2009、2010年くらい。きっかけはあの時、市川海老蔵さんのものまねをしてた。その時にHGがプロレスの仕事で大ケガして1人になっちゃって」と回顧。「『リンカーン』っていう番組がありまして、そこで“あるある”ネタのオーディションがあるって“RGさん行ってください”って言われて」早急にネタを用意する必要あったと振り返った。

「僕、海老蔵さんのものまねしかしてなくて、歌舞伎のあるあるを言えば良いのかと思ったけど思い浮かばなくて」と大ピンチ。そんなとき「『FUJIWARA』の藤本さんが楽屋で言ってた“鏡越しで弟子怒りがちだよね”って言ってらっしゃった。お会いして」ネタにする許可をもらったと明かした。

「早く言いたいって歌に乗せて、逃げの芸をやって（オーディションに）行ったら“新しいね。みんな何10個も持ってくるのに1個で来たの？”って」とまさかの好感触。「そこから始まったって感じです」と締めくくった。