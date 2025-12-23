RIZAPとSOMPO、協業で国内最大規模の1万1000人の実証研究へ 損保ジャパン本社ビル内に「chocoZAP」開設
RIZAPグループは23日、SOMPOグループの社員約1万1000人を対象としたコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」の法人会員サービスを提供し、来年1月予定で損保ジャパン本社ビル内に「chocoZAP」を開設する。
RIZAPグループとSOMPOホールディングスは、昨年7月に資本業務提携契約を締結、共同での行動科学研究を始め、新たな健康指標、認知症、疾病の重症化予防などに取り組むことを発表していた。今回新たにSOMPOグループでは、人々の運動習慣の形成・定着を促す実証研究プロジェクト「SOMPO チョコ活！」を開始する。本社ビル内にchocoZAP店舗を設け、同社社員は自己負担0円で利用が可能。運動機会の提供のほか、科学的知見を生かした運動習慣形成の支援を両輪とし、グループ全体で取組む大規模な健康増進プロジェクトとなる。
来年1月1日から12月31日までの期間、約1万1000人の社員を対象とし、科学的知見に基づき運動習慣の形成を促進することで、参加者の健康増進を支援するだけでなく、その効果を検証。運動習慣の定着がプレゼンティーイズム（健康問題による生産性低下）やエンゲージメント（仕事への熱意・貢献意欲）に与える影響を検証する概念実証（Proof of Concept）としては、国内最大級の規模で実施される実証研究となる。概念研究（PoC）で得られる知見をサービスに反映する。
本プロジェクトのデザインと分析には、SOMPOホールディングスのほか、SOMPOインスティチュート・プラスとSOMPOリスクマネジメントが参画。両社が有するヘルスケアやデータ分析に関する知見と経験を最大限に活用し、科学的に成果を検証する。今回の取り組みを通して、運動や健康をより身近なものにし、企業価値向上に資する新たな健康経営モデルの確立を目指す。
