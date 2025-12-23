NHKは23日、俳優の横浜流星（29）が主演を務めた今年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の視聴人数、総合視聴率、配信のNHKプラスの平均視聴数などを発表した。

NHKプラスの平均視聴UB（ユニーク・ブラウザ）数は38・6万で歴代大河ドラマで最多視聴数となった。9月までのNHKプラスのデータで、10月1日から開始したNHK ONEとは集計できるデータが異なるため、第37回〜最終回のUB数は含まない。

昨年の大河「光る君へ」全話の平均視聴UB数は、当時の歴代最多となる37・9万だった。

また、べらぼうの初回から最終回まで期間平均の世帯視聴率（関東地区、ビデオリサーチ調べ）は9・5％。2桁に届かず、20年の「いだてん〜東京オリムピック噺〜」の8・2％に次ぐワースト2位。これにタイムシフト視聴率5・7％を加えた総合視聴率は期間平均で14・7％だった。

初回から最終回まで期間平均の視聴者数（リアルタイム+タイムシフト）は総合で1262万人、BSは321・2万人。総合・BS合計（両方見た重複を排除した数字）は1491・5万人だった。

同作は「光る君へ」に続く、大河ドラマ第64作。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や東洲斎写楽、葛飾北斎らを世に出したことで知られる“江戸のメディア王”蔦屋重三郎の生涯を描く。紫式部を主人公とする「光る君へ」に続き、2作連続で合戦シーンはない、異色の大河となった。主演を務める横浜流星はNHKドラマ初出演。脚本は17年の大河「おんな城主 直虎」を手掛けた森下佳子氏が担当した。