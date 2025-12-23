陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が23日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に、ゲストとして生出演。試合中の“勝負曲”を明かした。

番組では「2025年バズりソングの歌詞当てクイズ」を実施。音楽について、MCの「ハライチ」澤部佑から「中島さんは聞いたりしますか？」と聞かれると、中島は「試合中はずっと聞いて。直前まで聞いてます」と明かした。

そして「アニメの主題歌だったりとかを、大音量で流していて、周りの声も聞こえないぐらい集中する」と告白。人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」のオープニング曲、米津玄師の「ピースサイン」を挙げ、「一応勝負曲にしていて」と打ち明けた。

そこで澤部は、同じくゲスト出演したお笑いコンビ「ツートライブ」に対し、「漫才前に音楽を聞いて集中する時間とかは？」と半笑いで一応質問。たかのりがニヤリとする中、“巻き添え”を食らう形となった周平魂は「そんなイヤホン付けてる時間はないですよ、ギリギリまで（ネタ合わせを）」と苦い表情で笑いを誘っていた。