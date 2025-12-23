水戸由菜（みとゆな）ミニスカ制服＆メイド服…ドラマ「修仲」オフショットに反響「似合ってる」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2025/12/23】インフルエンサー・タレントの水戸由菜が12月21日、自身のInstagramを更新。20日深夜に最終回を迎えたドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（ABCテレビ※関西ローカル）のオフショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】Z世代人気の21歳美女「可愛すぎる」ミニスカ制服姿
水戸は「『修学旅行で仲良くないグループに入りました』全10話、ありがとうございました」とつづりオフショットを投稿。メリーゴーラウンドの馬に制服姿で座るショットやメイド服でカメラを見つめる姿を公開している。
この投稿に「メイド服似合ってる」「可愛すぎる」「演技素敵だった」「次のドラマも楽しみ」などとコメントが集まっている。
同ドラマは、修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメンに執着されてしまう学園格差ラブストーリー。俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務め、水戸は主人公の同級生・葉山陽菜役を演じた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆水戸由菜「修仲」オフショット公開
◆ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」
