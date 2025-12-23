Lemino、年末年始作品ラインナップ公開「今日もふたり、スキップで」「復讐代行人3」ほか
【モデルプレス＝2025/12/23】株式会社NTTドコモが提供する映像配信サービス「Lemino（R）」は、2025〜2026年の年末年始を楽しむための作品ラインナップを公開した。
【写真】松村沙友理＆白洲迅が手つなぎ
年末年始の隙間時間に向けたコンテンツとして「今日もふたり、スキップで」（Leminoオリジナルドラマ）が挙げられる。ドラッグストアで働く妻（松村沙友理）と、WEBエンジニアの夫（白洲迅）が過ごす毎日は、派手な事件はないけれど、驚くほど“ハッピー”であふれている。夫婦が一緒にいるからこそ生まれる “結婚って、なんかいい” 瞬間を、大切に積み重ねていく物語になっており、“結婚生活って最高かもしれない”と思わせてくれる、心がほぐれる夫婦ドラマである。
1話20分程度という短尺ながら、心温まるストーリーと丁寧な演出で、視聴後に充足感を得られる作品。家事の合間や就寝前のリラックスタイムに、気軽に楽しめる「タイパ（感情効率）」重視の視聴スタイルとして、多くの視聴者から支持を得ている。
主演を務め、先日結婚を発表した松村からは「夫婦二人暮らしのサイコーにハッピーで楽しくって仕方ない日常の物語となっておりますので、年末年始ほのぼ〜とゆる〜く見るのにぴったりな作品でございます！ぜひこの機会に一気にご覧ください」とコメントが寄せられている。
一方、長編の大作コンテンツとして「復讐代行人3」が挙げられる。同名のウェブ漫画を原作とするシリーズで、正体を隠したタクシー会社「虹（ムジゲ）運輸」とタクシー運転手キム・ドギが、不当な被害者に代わって復讐を遂げる“私的復讐代行劇”の人気シリーズ第3弾。2021年に放送されたシーズン1は人気を博し同年のSBS演技大賞各賞を受賞、2023年チームが再結成されたシーズン2では同年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録、本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容に。社会の闇を暴く痛快さと、人間の心の再生を描いた感動作となり”復讐の終着点”が明らかになる。
今作では、物語の舞台は韓国のみでなく日本に拡大。一般公募でエキストラを募集し、2025年5月に福岡県糸島市などで撮影、さらに、日本が誇る人気俳優、竹中直人、笠松将などの豪華キャスト陣が特別出演している。
大型イベントのライブ配信として、世界が注目する世紀の一戦「井上尚弥 世界タイトルマッチ」が挙げられる。年末の風物詩となったボクシングのビッグマッチ。“モンスター”井上選手の世界タイトルマッチは、日本中が注目する一大イベントである。PPV配信ならではのライブ感あふれる試合を体験できる。
さらに、年末年始の特別な時期には、人気アーティストやアイドルの音楽ライブやエンターテインメント配信も随時開催。推しの姿を大画面で、リラックスした環境で楽しめるのは、配信ならではの特権。期間限定配信だからこそ味わえる特別感も魅力の1つである。（modelpress編集部）
