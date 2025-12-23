「今日好き」かなりのカップル、密着“クリパ”ショット公開「仲良しで尊い」「格好可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が12月21日、自身のInstagramを更新。恋人・河村叶翔とのクリスマスパーティーショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「格好可愛すぎる」密着クリパショット
相塲は「クリスマスパーティーした」と記し、トナカイの形などのたくさんのバルーンが飾り付けられた部屋でのパーティーショットを複数枚投稿。河村はサンタ帽、相塲はトナカイのカチューシャをつけてともにハートポーズをしている2ショットや、ワインレッドのオフショルダーのニット姿のパーティー中の自身のソロショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「サンタさんとトナカイさんの格好可愛すぎる」「かなりの仲良しで尊い」「飾り付け凄い」「楽しそうなパーティー」「理想のカップル」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
