元ファッションモデルでグラビアモデルとして人気を集めたみうらうみさん（27）が、自身のインスタグラムで国際結婚を報告した。



【写真】「最高にカワイイ！」国際結婚したみうらうみさんの白無垢姿

みうらさんは投稿で、白無垢姿の和装ウェディングフォトを公開し、「このたび、かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と純白着物姿のイケメン男性との2ショット写真とともに報告した。また、海外の人と結婚したことも明かし、「国際結婚ということもあり、手続きなどに想像以上に時間がかかってしまい、ご報告が遅くなってしまいました」と説明した。



さらに「私が台湾に移住した理由は大切な人と同じ場所で生活し、家族としての時間を大切にしたいと思ったからです」と台湾に移り住んだ理由も明らかにし、「これからの台湾生活も暖かく見守ってくれたら嬉しいです」「今後ともよろしくお願いします」と結んだ。



みうらうみさんは北海道出身で、音楽大学でピアノを学び、2019年8月に「週刊ヤングジャンプ」でグラビアデビュー。「かわいすぎる音大生」としてイベント出演などで注目を集めた。2022年5月に所属事務所を離れ、芸能界を引退した。



みうらさんの投稿に対して、「最高にカワイイ」「素敵すぎ」と祝福のコメントが寄せられた。