苺の魅力を堪能しよう！タカノフルーツパーラーの新スイーツ登場♡

タカノフルーツパーラーアトレ吉祥寺店では、2025年1月8日から苺を主役にした新作スイーツが登場！フレンチトーストやショートケーキ、チョコと苺の相性を楽しめるパフェなど、3種類のスイーツが待っています。苺の甘さと酸味が絶妙なバランスで、ひと口食べるごとに幸せな気持ちになれること間違いなし♡さらに、店内に自動ドアが新設され、より快適な空間でスイーツを楽しむことができます。

苺のフレンチトースト：ブリュレとアイスの贅沢な一皿



「苺のフレンチトースト」は、ブリュレをトッピングしたふわふわのフレンチトーストに、バニラアイスと苺ジャムが絶妙に絡み合います。甘さと酸味が見事に調和し、一口ごとに広がる風味にうっとり。

苺ジャムのさわやかな酸味がアクセントとなり、重すぎない後味が魅力的です。税込\2420（本体価格\2200）で、コーヒーや紅茶もセットに。

1月8日から2月28日までの限定メニューなので、見逃せません♡

純白の苺ショートケーキ：シンプルで贅沢な味わい



「苺のショートケーキ」は、純白のホイップクリームと真っ赤な苺が美しく重なり、シンプルながら贅沢な味わいを楽しめます。

スポンジとクリームの絶妙なバランスが、一口食べるごとに心地よい満足感を与えてくれます。

さらに、別添えの苺の果肉をそのまま食べても、グラスの上にデコレーションしても楽しめるのが嬉しいポイント♪

コーヒーや紅茶と共に、税込\2200（本体価格\2000）で提供され、1月8日から3月31日まで味わえます♡

夜限定！ショコラストロベリーパフェ：苺とチョコの夢のコラボ



「夜パフェ～ショコラストロベリーパフェ～」は、苺ゼリーやババロア、チョコソース、ソフトクリームを重ね、ブラウニーとチョコプリンをトッピングした豪華な一品。

チョコの甘さと苺の香り、酸味が絶妙に融合し、贅沢な夜のひとときを演出してくれます。税込\2200（本体価格\2000）で、5:00pm以降に限定提供されるこのパフェは、平日限定の特別メニュー。

お仕事帰りに、ぜひ味わってみてください♪

タカノフルーツパーラーで苺三昧♪



タカノフルーツパーラーの新作苺スイーツは、どれも一度食べると忘れられない味わいです。

苺をふんだんに使用したフレンチトーストやショートケーキ、夜限定のパフェまで、バリエーション豊かなスイーツが勢揃い♡

自動ドアでより快適になった店内で、ぜひこの機会に苺の美味しさを堪能してみてください。提供期間はそれぞれ異なるので、期間限定のスイーツをお見逃しなく！