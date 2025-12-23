お笑いコンビ・ななまがりの森下直人が２２日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で１８歳から悩まされているトラウマを告白した。

この日は芸人の自宅ＳＰと題して、芸人３人の自宅を紹介。その中の１人が森下で、築３年、渋谷区の家賃２４万円超えの高級マンションに住んでいた。

ソファと絵も飾られる清潔感のある部屋で、千鳥の大悟もびっくり。実は森下は「１８歳で初めて１人暮らしをして夏場にバルサンを炊いたらゴキブリが５５匹死んでいた」といい、その衝撃光景で「汚い部屋でご飯が食べられなくなった」という。

その後、きれいな部屋に引っ越すも「ご飯を食べてみたら、自分の家は汚い、という概念で吐いてしまい、それから家でご飯を食べられない、水も飲めない」という状態になってしまったという。「駐車場で家の外観を見ながら食べていた」と振り返った。

今の家に引っ越してからも食事ができなかったため、今回はスタッフがコンビニで買った食事を食べることに。最初は１人でおにぎりを食べるもやはり食べられなかったが、スタッフと一緒にサンドイッチを食べることに。「安心する。この人が食べられるのに、僕が食べられないのはおかしいって」と言い、なんとか一緒にサンドイッチを食べることに成功していた。