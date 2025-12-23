元TBSアナウンサーで、現在はフリーとして活躍している笹川友里（35）が、長男の2歳の誕生日に訪れた動物園での様子を公開した 。

2017年12月、元フェンシング日本代表の太田雄貴との結婚を発表していた笹川。2019年6月に長女、2023年12月には長男が誕生したことを報告していた。2025年8月26日に更新したInstagramでは、子どもたちと海水浴を楽しむ様子や、「強気にSサイズ購入したら小さすぎるというハプニング笑」と明かした水着姿の自撮りショットを披露し、話題になっていた。

「ケーキを頬張るお顔が可愛すぎます」

12月21日には、長男が2歳の誕生日を迎えたことを報告している。

「お誕生日のお出かけ先は悩みに悩んでズーラシア。従姉妹たちも皆集まってくれて皆で散策。きょうの思い出を込めて、ケーキには動物たちを立てた。いつもお姉ちゃんのチョコレートに憧れていたので、2歳の記念のケーキはチョコケーキ。おめでとうおめでとう。これからも元気いっぱい過ごしてね。」

この投稿に、「かわい子ちゃんおめでとう」「ケーキを頬張るお顔が可愛すぎます」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）