漫才日本一決定戦『Ｍ-１グランプリ２０２５』の審査員を務めたナイツ塙宣之が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」で総括した。

塙は「つい先ほどまでテレビ朝日にいました。今年は面白かった。２０１９年にミルクボーイが優勝したときのように会場には最後まで熱があった。めちゃくちゃ面白かった」と振り返った。

最終決戦の３組について塙は「ドンデコルテの２本目はすごかった。どっかんどっかんウケた。残り二組がこけてたら優勝していた。すごい、いいネタだった」と称賛した。

続けて「今日の一番のポイント。エバースの２本目」と顔をしかめ、「町田が腹話術をやるってときに嫌な予感がしたんだよね。それやるとあんまり絵が見えない。町田くんの良さが少し半減する」と評した。しかし、「これは難しい。劇場でやっているとああいうネタがウケるだろうから」とも。「２本目もおもしろかったけど１本目に比べて、途中の腹話術があまりはまらなかった」と述べた。

優勝したたくろうについて塙は「これは逆だよね。２本目、始めからどんどんウケてるからね。日本語なんだけど英語の感じにしたっていうのが大成功だよね。作戦として。２本目は点数つけられない。ほんとにウケてた」とたたえた。また、「たくろうが圧勝だったけど過去最高のレベルだった。会場の盛り上がり、終わった後の余韻がすごかった。スタッフも異常にテンションが高かった。現場にいれたことが幸せだった」と振り返った。